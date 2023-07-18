Deniz Efe düğün salonunda dekor duvarının altında kalmıştı: O isim tutuklandı!

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi olay günü gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletmenin mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı. İşletme sahibi S.T. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Öte yandan aynı olayda yaralanan Eğmen Gürbüz'ün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.