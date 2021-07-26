Deniz Işın Coşkuner: Hintli aktör Dhanush’a teklif götüreceğiz

2013 yılında faaliyete geçen DNC Group'un kurucusu Deniz Işın Coşkuner, "DNC Medya, DNC Motor's, DNC Emlak olarak şirketleri tek çatı altında birleştirdik. Ancak medya çalışmalarına daha da ağırlık vermeyi planlıyoruz. Bu konuda sadece ülkemizde değil, yurtdışında da aktif bir çalışmanın içine girdik. Firmamızın yurtdışında çalışacağı ortak firmalar ve ünlü isimlerle ilgili çalışmamız da son sürat devam ediyor." dedi.

Genç yaşına rağmen birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Deniz Işın Coşkuner, "Asya ve Avrupa'da medya ve PR hizmetleri için özel bir çalışma içindeyiz. Bu konuda çok ünlü isimlerin de içinde olduğu bir liste oluşturduk. Listede en dikkat çeken isimlerden biri Hindistanlı genç aktör, yapımcı ve yönetmen Dhanush ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hanine El Alam. Bu isimlere de teklif götürmeyi planlıyoruz. Dhanush sadece Hindistan'da değil, Türkiye de dahil birçok Asya ve Avrupa ülkesinde de dikkatle takip edilen bir isim. Umarım bu görüşmelerden güzel haberlerle döneriz." şeklinde konuştu.

2023 hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Coşkuner "Hedeflerinizi ne kadar yüksek belirlerseniz, en azından o hedeflerin yakınında bir yerlere ulaşabilirsiniz. Biz hedeflerimizi her zaman yükseklerde belirliyoruz ama uçuk hedefler değil. 2023 yılında 5 milyon dolar ciro hedefimize ulaşmak istiyoruz. Pandemiye rağmen beklentilerimizin üzerinde büyüdük. Bunda azimle çalışmamızın yanında ulaşılabilir ve vizyoner hedef belirlememizin de etkili olduğunu düşünüyorum." diyerek hedeflerini belirlemede akılcı olmanın yanında azimle çalışmanın da etkisinden söz etti.