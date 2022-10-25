Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda vatandaşlar tarafından sabah 08:00 sıralarında deniz kıyısında ceset olduğu fark edildi. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Ekipler tarafından alınan ceset ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne, ardından incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Yapılan inceleme sonrası ceset Hüseyin Komaralp'a ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme ve araştırma sürüyor.