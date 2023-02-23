Deniz kumu sanıldı, kılcal damarlardan yüzeye çıkan sitrik kil olduğu anlaşıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkilediği kentler arasında yer alan İskenderun'da onlarca bina yıkıldı ve hasar aldı. Taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir hasar oluşmayan sahil bandındaki bazı binalarda ise yatmalar olduğu görüldü. Aynı zamanda yine sahil şeridinde zemindeki kum dikkat çekmişti. Vatandaşların denizden geldiğini düşündüğü kumun aslında sitrik kil olduğu ve yer altından yüzeye çıktığı öğrenildi. Zemin sıvılaşmasının yanı sıra kılcal damarlardan yüzeye fışkıran sitrik killer, pek çok yapıda çökmelere neden oldu.