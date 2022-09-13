E-ticaret sitelerine ilan verip deniz kumunu paket paket satmışlar

"SİTEDE YANLIŞ YAZILMIŞ"

Gelen tepkiler üzerine tekrar bir açıklama yapan E.K. "Biz Bozcaada'da değil İstanbul menşeili bir firmayız. 'Bozcaada inceliği kumunda' yazılacağına e-ticaret sitesi 'Bozcaada kumu yazmış. Yoksa biz nasıl Bozcaada'dan İstanbul'a kum taşıyalım?" diyerek tekrar kendini savundu.

YAYIMDAN KALDIRILDI

Olaya birçok kullanıcı tepki gösterirken ilan kısa bir süre sonra değiştirilerek "Bozcaada İnceliğinde Kum. Doğal Deniz Kumu" olarak yayımlanmaya başladı. Firmanın gerçekten Bozcaada kumu satıp satmadığı merak konusu oldu.