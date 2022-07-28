Deniz Mahsülleri Pilaki tarifi: Deniz Mahsülleri Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

DENİZ MAHSULLÜ PİLAKİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak pirinci tuzlu sıcak suda en az 40 dakika bekletin. Soğanları yemeklik incecik doğrayın. Soyulmuş havuç ve kerevizi tavla zarı formunda doğrayın. Midyeleri üzüm sirkesi kattığınız 6 su bardağı kaynar suda 5 dakika haşlayıp süzün.

Zeytinyağını tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Soğanları katıp 4-5 dakika, soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar kavurun. Havucu ekleyip 2-3 dakika daha karıştırarak kavurun. Kerevizi katıp 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra limon suyunu, tuz, karabiber ve yenibaharı ilave edin. Pirinci ekleyip 3-4 dakika daha karıştırarak kavurun. En sonunda sıcak et ya da tavuk suyunu ve süzülmüş midyeleri tencereye aktarıp karıştırın. Orta ısılı ateşte, pilav suyunu tamamen çekinceye kadar pişirin.

Suyunu çekince ocağın altını kısın ve kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alınınız

Pilavı kapağı kapalı vaziyette 30 dakika dinlendirin.