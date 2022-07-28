Deniz Mahsülleri Pilaki tarifi: Deniz Mahsülleri Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef son bölümde yapılan Deniz Mahsülleri Pilaki tarifi merak konusu oldu. Yapımı oldukça zor görülen Deniz Mahsülleri Pilaki, yarışmacıları heyecanlandırdı. Evlerinde yarışmayı takip edenlerden bu yemeği yapmak isteyenler Deniz Mahsülleri Pilaki ile ilgili olarak Deniz Mahsülleri Pilaki nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. İşte Deniz Mahsülleri Pilaki tarifi, malzemeleri
1 su bardağı pirinç
½ su bardağı zeytinyağı
2 adet orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy kereviz
½ limonun suyu
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tuz
Karabiber
2 su bardağı et ya da tavuk suyu
25-30 adet taze midye içi
İlk olarak pirinci tuzlu sıcak suda en az 40 dakika bekletin. Soğanları yemeklik incecik doğrayın. Soyulmuş havuç ve kerevizi tavla zarı formunda doğrayın. Midyeleri üzüm sirkesi kattığınız 6 su bardağı kaynar suda 5 dakika haşlayıp süzün.
Zeytinyağını tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Soğanları katıp 4-5 dakika, soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar kavurun. Havucu ekleyip 2-3 dakika daha karıştırarak kavurun. Kerevizi katıp 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra limon suyunu, tuz, karabiber ve yenibaharı ilave edin. Pirinci ekleyip 3-4 dakika daha karıştırarak kavurun. En sonunda sıcak et ya da tavuk suyunu ve süzülmüş midyeleri tencereye aktarıp karıştırın. Orta ısılı ateşte, pilav suyunu tamamen çekinceye kadar pişirin.
Suyunu çekince ocağın altını kısın ve kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alınınız
Pilavı kapağı kapalı vaziyette 30 dakika dinlendirin.