Deniz sevdalısı çift dünya turuna çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde 9 yıldır katamaranda yaşayan Özlem ile Özkan Şahin çifti, dün düzenlenen törenle dünya turu yolculuğuna başladı. Çok heyecanlı olduğunu belirten Özlem Şahin, "Midemde kelebekler uçuşuyor. Yolculuğumuz 5-7 yıl sürecek" dedi. Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyesi olan Özkan Şahin ise Özi isimli katamaran yatlarıyla çıktıkları yolculuklarını sürekli batı yönüne sürdüreceklerini ve Ekvator kuşağında yaz mevsiminde seyahat edeceklerini anlattı. Şahin, "Amacımız Türk bayrağını denizlerde dalgalandırmak" diye konuştu. Törene katılanlar, Şahin çiftini katamaranın bağlama halatını keserek yolculuğa uğurladı. Çift, Finike'ye döneceklerini belirterek, ayakkabılarını katamaranın bağlı olduğu marinaya bıraktı. Törene, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, liman yetkilileri ve Şahin çiftinin yakınları katıldı.