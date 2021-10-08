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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:58 Son Güncelleme: 8.10.2021 10:10

Deniz ticaretine ve sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakacak mahkemeler belirlendi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deniz ticaretine ve sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakacak mahkemeler belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca, deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmak üzere görevlendirilen İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi ile İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin yargı çevresinin bu illerin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmak üzere görevlendirilen İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi ile İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin yargı çevresinin bu illerin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 7 Temmuz 2021'de İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresini İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresini ise İzmir ilinin mülki sınırları olarak belirlemişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün teklifine yönelik aldığı kararla, deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmak üzere görevlendirilen İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi ile İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin yargı çevresini bu illerin mülki sınırları olarak belirledi. Buna göre; Türk Ticaret Kanunundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi ile İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi bakacak. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karar 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

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Deniz ticaretine ve sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakacak mahkemeler belirlendi
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