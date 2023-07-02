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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Deniz ve nehir yine can aldı: 5 ölü, 1 kayıp

Deniz ve nehir yine can aldı: 5 ölü, 1 kayıp
Bayramın ilk üç günü 18 kişinin öldüğü deniz ve göllerdeki boğulma vakalarına dün de 5 kişi eklendi. Gaziantep'ten bayram ziyareti için Şanlıurfa Birecik'e gelen Suriyeli Mustafa Nuşi (18) ile Hasan İsa (16) girdikleri Fırat Nehri'nde boğularak yaşamını yitirdi. Trabzon'dan tatil için Antalya'ya gelen 20 yaşındaki Mustafa Baytar, yüzmek için girdiği denizde boğuldu. Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren 4 kişiden Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu boğuldu. Burdur'un Yeşilova ilçesinde de Salda Gölü'ne giren iki çocuktan biri kurtarıldı, akıntıya kapılan diğeri kayboldu.

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Deniz ve nehir yine can aldı: 5 ölü, 1 kayıp
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