Haberler Yaşam Haberleri Deniz Yücel’in başsavcıya hakaret davasında karar! Mahkeme para cezası verdi
Giriş Tarihi: 8.2.2022 15:16 Son Güncelleme: 8.2.2022 15:21

Deniz Yücel’in başsavcıya hakaret davasında karar! Mahkeme para cezası verdi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Deniz Yücel’in başsavcıya hakaret davasında karar! Mahkeme para cezası verdi

Almanya’da yaşayan Die Welt gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel’in, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, şu an ise Adalet Bakan Yardımcısı olan Hasan Yılmaz’a hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçundan Yücel’i 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Almanya'da yaşayan sanık Deniz Yücel'in iki avukatı katıldı. Beraat kararı verilmesini isteyen avukatlar, Yücel'in 5 yıl önce gözaltına alındığını ve bir yıl tutuklu kaldığını, serbest bırakılınca da Almanya'ya döndüğünü hatırlattı.
Kararını açıklayan hakim, Deniz Yücel hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Kararda, Yücel'in hükmün açıklanmasını istemediği için cezada ertelemeye gidilmediği kaydedildi.

SAVCI 2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

30 Kasım'da davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Deniz Yücel'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

PKK PROPAGANDASINDAN DA CEZA ALMIŞTI

Daha önce de "PKK terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanan Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yücel, Alman Konsolosluğunun tahsis ettiği özel uçakla Almanya'ya gitmişti. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Yücel'e 16 Temmuz 202'de "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kanser olduğunu bilmeden kanserden kurtuldu
Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Dünyanın gözü o toplantıda! Macron-Putin görüşmesinde dikkat çeken detay!
Son dakika: KKTC'den 'Kapalı Maraş' resti! ABD'den mantık dışı teklif...
Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş
Son dakika: Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir! Parolalı şebeke yakayı ele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Yücel’in başsavcıya hakaret davasında karar! Mahkeme para cezası verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA