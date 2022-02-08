Deniz Yücel’in başsavcıya hakaret davasında karar! Mahkeme para cezası verdi

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Almanya'da yaşayan sanık Deniz Yücel'in iki avukatı katıldı. Beraat kararı verilmesini isteyen avukatlar, Yücel'in 5 yıl önce gözaltına alındığını ve bir yıl tutuklu kaldığını, serbest bırakılınca da Almanya'ya döndüğünü hatırlattı.

Kararını açıklayan hakim, Deniz Yücel hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Kararda, Yücel'in hükmün açıklanmasını istemediği için cezada ertelemeye gidilmediği kaydedildi.

SAVCI 2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

30 Kasım'da davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Deniz Yücel'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

PKK PROPAGANDASINDAN DA CEZA ALMIŞTI

Daha önce de "PKK terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanan Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yücel, Alman Konsolosluğunun tahsis ettiği özel uçakla Almanya'ya gitmişti. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Yücel'e 16 Temmuz 202'de "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vermişti.