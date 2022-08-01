Haberler Yaşam Haberleri Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil uygulama neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 16:13 Son Güncelleme: 1.8.2022 16:14

Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil uygulama neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Denizbank mobil ve internet bankacılığı kullanan vatandaşlar, 1 Ağustos tarihinde sistem arızası ile karşılaştı. Bugün saat 13.30 itibariyle hesabına girip işlem yapmak isteyen kişiler, '' Denizbank çöktü mü, neden açılmıyor?''' sorularını gündeme taşıdı. Sistem arızasının ne zaman düzeleceği merak edilirken Denizbank, resmi sosyal medya hesabından açıklama bekleniyor. Peki Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil uygulama neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil uygulama neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Binlerce müşterisi olan Denizbank çöktü haberleri sosyal medyada yer aldı. Denizbank mobil uygulama ile birçok müşterisine hizmet veren uygulama olurken 1 Ağustos Pazartesi günü sisteme girişte sıkıntılar yaşayan vatandaşlar Denizbank çöktü mü, Denizbank mobil uygulama hatası ve çözümü ne zaman olacak, ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aranıyor. Yetkili isimlerden konuya yönelik son dakika açıklaması bekleniyor. İşte bilgiler...

SON DAKİKA: Denizbank ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Denizbank'ın mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 1 Aüustos Pazartesi öğle saatlerinden itibaren başlayan sistem arızası, kullanıcıları endişelendirdi. Denizbank'tan konuya ilişkin açıklama gelirken sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı bekleniyor.

DENİZBANK UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?

Denizbank mobil uygulama ile birçok müşterisine hizmet sunmaktadır. Bugün öğlen saatleri itibariyle Denizbank mobil uygulamasına giriş yapamayan birçok kişiyi uygulamaya neden giriş yapılamadı hakkında araştırma yapmaktadır.

Teknik bir hata nedeniyle uygulamaya giriş yapılamadığı düşünülmektedir. Denizbank konu ile ilgili Henüz bir açıklama yapmadı.

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Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil uygulama neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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