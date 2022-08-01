Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil uygulama neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

SON DAKİKA: Denizbank ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Denizbank'ın mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 1 Aüustos Pazartesi öğle saatlerinden itibaren başlayan sistem arızası, kullanıcıları endişelendirdi. Denizbank'tan konuya ilişkin açıklama gelirken sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı bekleniyor.

DENİZBANK UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?

Denizbank mobil uygulama ile birçok müşterisine hizmet sunmaktadır. Bugün öğlen saatleri itibariyle Denizbank mobil uygulamasına giriş yapamayan birçok kişiyi uygulamaya neden giriş yapılamadı hakkında araştırma yapmaktadır.