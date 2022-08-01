Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil uygulama neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Binlerce müşterisi olan Denizbank çöktü haberleri sosyal medyada yer aldı. Denizbank mobil uygulama ile birçok müşterisine hizmet veren uygulama olurken 1 Ağustos Pazartesi günü sisteme girişte sıkıntılar yaşayan vatandaşlar Denizbank çöktü mü, Denizbank mobil uygulama hatası ve çözümü ne zaman olacak, ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aranıyor. Yetkili isimlerden konuya yönelik son dakika açıklaması bekleniyor. İşte bilgiler...
Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Denizbank'ın mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 1 Aüustos Pazartesi öğle saatlerinden itibaren başlayan sistem arızası, kullanıcıları endişelendirdi. Denizbank'tan konuya ilişkin açıklama gelirken sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı bekleniyor.
Denizbank mobil uygulama ile birçok müşterisine hizmet sunmaktadır. Bugün öğlen saatleri itibariyle Denizbank mobil uygulamasına giriş yapamayan birçok kişiyi uygulamaya neden giriş yapılamadı hakkında araştırma yapmaktadır.