Denizbank’tan Seçil Erzan davasıyla ilgili yeni açıklama

Türkiye'de bir süredir gündemi meşgul eden Seçil Erzan davasında bu kez Denizbank'tan açıklama yapıldı. Banka söz konusu davayla ilgili bugün ortaya çıkan iddiaları hatırlattı ve bankada herhangi bir para trafiğinin gerçekleşmediğini belirtti. Ayrıca görüntülerde iddia edilen tarihlerin de gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

162 ADET CD VE 18 DİSK İÇİNDE YER ALAN GÖRÜNTÜLER

Açıklamada "Yayında gösterilen bilirkişi raporu; Levent Büyükdere şubesine ait olan ve bizzat bankamız tarafından Nisan 2023 tarihinde soruşturma makamlarına teslim edilen, toplam 162 adet CD ve 18 adet disk içinde yer alan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu oluşturulan ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası içinde yer alan iddianamede müşteki, sanık veya tanık sıfatıyla bulunan kişilerin şubeye giriş ve çıkışları ile şubedeki işlemlerine ilişkin görüntülerin çözümüne ilişkin rapordur. Rapor; ilgili yayında iddia edilenin aksine, silinmiş kamera kayıtlarının geri getirilmesi veya kurtarılması suretiyle oluşturulmuş değildir." denildi.

Ayrıca görüntülerle ilgili şu ifadeler paylaşıldı:

1- TERİM ARICAN

Terim Arıcan, tüm süreçte Seçil Erzan'a 02.11.2022 tarihinde para teslim ettiğini belirttiği halde, "PARALARIN BANKADA TESLİM EDİLDİĞİ ANLAR" alt yazısı ile verilen görüntüler 13.01.2023 tarihine ilişkindir. Terim Arıcan, olay tarihinin çok öncesinden bu yana bankamız müşterisidir. Yayında verilen 13.01.2023 tarihli görüntü, o tarihte gerçek bir bankacılık işlemi olan PARA ÇEKME işlemi yapmak amacıyla şubeye gelişine ilişkin olup, bu görüntünün, halen görülmekte olan dava ile ilgisi olmadığı açıktır.

2- EMRE BELÖZOĞLU

Yine görüntülerde yer alan Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı; 17.03.2023, 18.03.2023 ve 28.03.2023 tarihlerinde Seçil Erzan'a para teslim ettiklerini iddia ettikleri halde, anılan yayında verilen görüntüler 07.04.2023 tarihine ilişkin görüntülerdir. Servis edilen görüntüler bu kişilerin 07.04.2023 tarihinde, dava konusu olayla ilgili olarak Seçil Erzan ile görüşmek için şubeye geldikleri ana ilişkin görüntüler olup, bu görüntülerin dava konusu para teslimine ilişkin görüntüler olmadığı da açıktır.

3- SELÇUK İNAN

Görüntülerde yer alan ve bankamızın eski bir müşterisi olan Selçuk İnan, 20.09.2022, 28.09.2022, 29.09.2022, 05.10.2022 ve 06.10.2022 tarihlerinde Seçil Erzan'a elden para teslim ettiğini ve kendisine 04.09.2022, 30.09.2022 ve 28.03.2023 tarihli belgeler verildiğini iddia ettiği halde, anılan yayında "BANKA GÖREVLİSİ İNAN'A EVRAK VERİYOR" başlığı altında verilen görüntüler 07.03.2023 tarihine aittir. Selçuk İnan, bu tarihte yayında belirtilenin aksine Seçil Erzan'a para teslim etmek veya bir belge almak için değil HGS ETİKET SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI işlemi için şubeye gelmiştir.

4- EMRAH ÇOLAK

Emrah Çolak'a ilişkin olarak verilen 11.01.2023 tarihli görüntüler, daha önceki basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Emrah Çolak tarafından şubeye para yatırılmasına ilişkin görüntüler değil, aksine Emre Çolak'ın yaptığı havale üzerine Emrah Çolak tarafından şubeden para çekmesine ilişkin görüntülerdir.