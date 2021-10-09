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Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:15 Son Güncelleme: 9.10.2021 14:45

Denizcilik sergisinin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Denizcilik sergisinin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in 40'ıncı yaş günü onuruna düzenlenen Güzel Sanatlar Denizcilik ve Gemi Modelleri sergileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Sanat Müzesi'nde açıldı

Yakın Doğu Sanat Müzesi'inde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katlımı ile açılan Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının deniz temalı 45 eserini bir araya getiriyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 382'inci sergisinde resim, heykel, illüstrasyon ve baskı resim çalışmalar yer alıyor.

Konuşmasına, Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in 40'ıncı yaş gününü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Çok değerli sanatçıların büyük emeklerle ortaya çıkardığı eserler, Mavi Vatan Akdeniz'deki geçmişimiz ve tarihimizin yanı sıra şimdiyi ve geleceğimizi de yansıtıyor. Yakın Doğu Oluşumu bir amiral gemisi olarak, kültürle sanatla, eğitimle, sanayi ile ülkemize önemli değerler kazandırmaya devam ediyor" dedi.

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Denizcilik sergisinin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı
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