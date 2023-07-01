Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97.yıldönümü boğazda görsel şölenle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıldönümü boğazdaki deniz etkinlikleriyle birlikte coşkuyla kutlandı. Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı 1. Sınıf Bando Komutanlığı'nın bando gösterisiyle devam eden törenin ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve katılımcılar deniz şehitleri için suya çelenk bıraktı.

Gemi trafiğinin kısa süreliğine askıya alındığı İstanbul Boğazı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Botları ve deniz araçlarıyla yapılan gösteriler sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise, "Türk denizciliğini daha ileri noktalara taşımak için denizcilik sektörümüzle birlikte Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı olarak çaba sarf edilmekte, sektörün önünü açacak projelerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında son 20 yılda Türk sahipli deniz ticaret filosunda tonaj bazında yüzde 340'lık artış, liman tesisi sayımızda yüzde 46'lık artış, Türk limanlarındaki yük elleçlemede yüzde 185'lik artış, 37 olan tersane sayımızın 84'e yükselmesi, gemi inşa sektöründeki yüzde 520'lik istihdam artışı, dünyanın önde gelen yat imalatçıları arasında bulunmamız, bakım onarım alanında tersanelerimizin dünya markası haline gelmesi, gemi geri dönüşümü konusunda geldiğimiz seviye, Mavi Vatan'ın Türk ekonomisine sağladığı katkının en önemli göstergelerinden biridir." dedi.

''DENİZ ÜLKESİ OLARAK GELECEĞİMİZİ KORUYORUZ''

Törende konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer' sözünü düstur ediniyoruz. Bir deniz ülkesi olarak geleceğimizi koruyoruz. İnanıyorum ki büyük denizci atalarımızın manevi miraslarından aldığımız güçle büyük Türkiye gemisi, Türkiye Yüzyılı'nda rotasına tam yol devam edecek'' dedi.

TÜMAMİRAL KOÇER, "YÜZDE 80'İ YERLİ VE MİLLİ GEMİLERİMİZ VE CİHAZLARIMIZLA TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

Saygı duruşunun ardından törende konuşan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, "Halen Atlantik'ten Hint Okyanusuna kadar harekat alanını genişleten ve dünya denizlerinde Türk sancağını şerefle dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri TCG Anadolu başta olmak üzere tamamı ülkemizde inşa edilmiş yüzde 80'e yakın yerli ürün kullanılan Türk mühendislerin tasarımı MİLGEM korvetler, ilki bu ay içinde tecrübe seyrine başlayan ve bu yıl donanmamıza teslim edilecek yerli ve milli firkateynler, Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemileri, ANKA, Bayraktar, Aksungur gibi insansız hava araçları, çok yakında hizmete girecek ve dünyada çok az ülkenin sahip olduğu yerli ve milli tasarımla inşa edilen insansız deniz araçları ve bunları destekleyen uçaklar, helikopterler ve yetişmiş insan gücü sayesinde 16. yüzyılda Akdeniz'de erişilen kuvvet seviyesinden sonra tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır." şeklinde konuştu.

BARBAROS CAMİİNDE MEVLÜT OKUTULDU

Törenin ardından Gül ve katılımcılar Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ve Deniz Müzesi'ni ziyaret etti. Ayrıca bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde de mevlüt okutuldu.