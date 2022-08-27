Denizde boğulan baba oğul birlikte son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul sıcak ve bunaltıcı havada Sarıyer'de denize giren kadın kuaförü Muzaffer Erbaş ile Ümraniye İnklap Futbol Spor Kulübü sporcusu 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Boğulan baba denizden çıkarılırken kaybolan oğlu ise yapılan aramalarının ardından bir gün sonra denize girdikleri noktadan 15 metre uzaklıkta bulundu.
Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş'ın cenazeleri dün Ümraniye Orta Camii'ne getirildi. Anne Nezime eşi ve oğlunu kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçirdi Hastanede tedavi altına alındı.
"BABA KARDEŞİM GERİ DÖNÜN BENİ BIRAKIP GİTMEYİN"
Taziyeleri akrabaları kabul etti. Cenaze törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda akrabaları katıldı. Küçük Burak'ın ablası Kübra Erbaş babasının ve kardeşinin tabutuna sarılarak "Baba kardeşim geri kelin gitmeyin" diyerek gözyaşı döktü.
Futbol kulübünde lisansı yeni yapılan ve ünlü bir futbolcu olmayı hayal ederken babası ile birlikte boğulan küçük Burak'ın takım ve okul arkadaşları tabutun başında dua ederek gözyaşı döktüler.
Küçük Burak'ın dayısı Cavit Yılmaz, Burak'ın evin üç kızdan sonra tek erkek evladı olduğunu ve ailesi tarafından çok sevildiğini belirterek, "Muzaffer Eniştem oğlu Burak'ın bir dediğini iki etmezdi. Yaz günü denize giremedikleri için oğlunu denize götüremedim bari Sarıyerdeki denize girelim oğlumda yüzsün demişti. Arabalarla birlikte Kısırkaya'ya gittiler. Sonra bu acı haberi aldık. Burak 7. Sınıf öğrencisi ve Ümraniye İnklap Futbol Spor Kulübünde lisansını yeni almıştı. Büyük futbolcu olmak istediğini söylerdi. Evin tek erkek evladı olduğu içinde el üstünde tutulurdu. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği anı yerde üç kişide boğulma tehlikesi geçirmiş kurtarmışlar" dedi.
Baba ile oğlunun Cenazesi öğle namazına müteakip Ümraniye Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.