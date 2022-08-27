Denizde boğulan baba oğul birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Küçük Burak'ın dayısı Cavit Yılmaz, Burak'ın evin üç kızdan sonra tek erkek evladı olduğunu ve ailesi tarafından çok sevildiğini belirterek, "Muzaffer Eniştem oğlu Burak'ın bir dediğini iki etmezdi. Yaz günü denize giremedikleri için oğlunu denize götüremedim bari Sarıyerdeki denize girelim oğlumda yüzsün demişti. Arabalarla birlikte Kısırkaya'ya gittiler. Sonra bu acı haberi aldık. Burak 7. Sınıf öğrencisi ve Ümraniye İnklap Futbol Spor Kulübünde lisansını yeni almıştı. Büyük futbolcu olmak istediğini söylerdi. Evin tek erkek evladı olduğu içinde el üstünde tutulurdu. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği anı yerde üç kişide boğulma tehlikesi geçirmiş kurtarmışlar" dedi.

Baba ile oğlunun Cenazesi öğle namazına müteakip Ümraniye Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.