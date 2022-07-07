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Giriş Tarihi: 7.7.2022 19:21 Son Güncelleme: 7.7.2022 19:34

Denizde boğulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de serinlemek için girdiği denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Denizde boğulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Rize Merkez'e bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Rize Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte kadınlar plajına giderek denize giren Fatih Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebrar Aktaş (17) bir süre sonra gözden kayboldu. Kızının denizde bir anda kaybolduğunu fark eden ailesi plajda görevli cankurtarana haber verdi. Cankurtaran görevlisi denizde yaptığı aramada genç kızdan bir iz bulamayınca olayı 112 Acil Çağrı servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Arama-Kurtarma ekipleri genç kızı 50 metre açıkta baygın halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Ebrar Aktaş'ın cenazesi bugün Sahil Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı Cenazeye Ebrar'ın babası Cahit, annesi Ayşegül Aktaş, kız kardeşleri, yakınları ve okul arkadaşlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Ak ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası genç kız Merkez'e bağlı Kaplıca Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Denizde boğulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
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