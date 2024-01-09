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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Denizde boğulan turist firari yarbay çıktı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Denizde boğulan turist firari yarbay çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçen pazar günü alkol aldıktan sonra, arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların tüm uyarılarına rağmen Keykubat Plajı'nda denize giren Belarus uyruklu Aliaksei Shubara (39), dalgaların arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Shubara, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Denizde kalp krizi geçirdikten sonra boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Aliaksei Shubara'nın Belarus'ta yarbay olduğu, bir süre önce ülkesinden İngiltere'ye kaçtığı, ardından da Alanya'ya tatile geldiği tespit edildi. Aliaksei Shubara'nın cenazesi 15 gün içinde alınmazsa, yasa gereği kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

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Denizde boğulan turist firari yarbay çıktı
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