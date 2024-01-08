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Giriş Tarihi: 8.1.2024 10:44 Son Güncelleme: 8.1.2024 10:46

Denizde boğulan turist kurtarılamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize giren Belarus uyruklu Aliaksei Shubara (39) boğularak hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Denizde boğulan turist kurtarılamadı

Antalya'da 7 Ocak saat 16.00 sıralarında Keykubat Plajı'nda tatil için arkadaşları ile turistlik ilçeye gelen Belarus uyruklu Aliaksei Shubara, alkol aldıktan sonra arkadaşlarının ve çevredekilerin uyarısına rağmen denize girdi. Bir süre sonra şahıs dalgaların arasında kayboldu

KURTARILAMADI

Yaşananları ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan Aliaksei Shubara, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aliaksei'nin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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Denizde boğulan turist kurtarılamadı
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