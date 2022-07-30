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Giriş Tarihi: 30.7.2022 14:23 Son Güncelleme: 30.7.2022 14:26

Denizde boğularak ölen gencin cesedi çıkarıldı

Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Göbü sahilinde 28 Temmuz 2022 günü yüzmek için gelen Hasan Can Güney’in dalga nedeniyle suda kaybolmasının ardından geçen süre zarfında bu sabah itibarıyla su altı dalgıç ekipleri tarafından cesedine ulaşıldı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Denizde boğularak ölen gencin cesedi çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, 28 Temmuz Perşembe günü arkadaşlarıyla beraber Göbü köyü sahilinde denize girerken dalgalar arasında kaybolan 2002 doğumlu Hasan Can Güney'i aramak için Sahil Güvenlik, İl Jandarma, Afad ve Kızılay ekiplerinin katılarak destek verdiği arama faaliyeti sonucu cansız bedenine 30 Temmuz Cumartesi günü saat 09.38 itibarıyla su altı dalgıç ekiplerince ulaşılarak çıkarıldı.

3 gündür denizde dalgıçlar ve yüzeyden yapılan aramalar sonucunda Güney'in cesedinin Eren Limanı yakınlarında ortaya çıktığı öğrenildi.

112 Sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hasan Can Güney'in cesedi yapılan adli işlemlerin ardından Kocaeli iline ailesine teslim edilmek üzere götürüleceği bildirildi.

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Denizde boğularak ölen gencin cesedi çıkarıldı
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