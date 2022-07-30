Denizde boğularak ölen gencin cesedi çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, 28 Temmuz Perşembe günü arkadaşlarıyla beraber Göbü köyü sahilinde denize girerken dalgalar arasında kaybolan 2002 doğumlu Hasan Can Güney'i aramak için Sahil Güvenlik, İl Jandarma, Afad ve Kızılay ekiplerinin katılarak destek verdiği arama faaliyeti sonucu cansız bedenine 30 Temmuz Cumartesi günü saat 09.38 itibarıyla su altı dalgıç ekiplerince ulaşılarak çıkarıldı.