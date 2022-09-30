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Giriş Tarihi: 30.9.2022 22:46

Denizde boğuldu, ablası cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

Antalya'da öğle saatlerinde denize giren Kazak uyruklu Turekul Alisher (25), boğuldu. Alisher'in olay yerindeki ablası, kardeşinin cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü.

DHA
Denizde boğuldu, ablası cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Ablası ve eniştesiyle sahile gelen Kazak turist Turekul Alisher, deniz gözlüğü ve şnorkel ile denize girdi. Saat 16.30'a kadar denizden çıkmayan Alisher'in ablası, eşiyle birlikte kardeşinin konakladığı otele gittiğini düşünüp aramaya başladı. Abla ve enişte, Alisher'e tüm aramalarına rağmen ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından Alisher'in denize girdiği alana deniz polisi, Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik arama çalışması sonrası Alisher, denizin yaklaşık 5 metre dibinde cansız olarak bulundu. Alisher'in cansız bedeni, dalgıçların tarafından denizden çıkartılarak kıyıya getirildi.

ABLASI KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİNE SIKI SIKI SARILDI
Kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşı döken ismi ablası, uzun süre kardeşinin üzerine başını koydu. Zaman zaman Alisher'in yanağını okşayan acılı abla, eşi tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Turekul Alisher'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun Morguna kaldırıldı.

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Denizde boğuldu, ablası cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü
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