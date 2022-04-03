Denizde bulduğu poşet patladı, kolu koptu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Tugay Gürtekin'in (55) arkadaşlarıyla beraber balığa çıktı. Yanıklar Mahallesi'nde tekneyle açılan Gürtekin, denizdeki siyah poşeti almaya çalıştı. Gürtekin, poşeti açmaya çalışırken patlama meydana geldi. Patlama sonucunda Gürtekin'in sağ alışı dirsek altından koptu.

Gürtekin, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gürtekin'in hastanede tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.