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Giriş Tarihi: 3.4.2022 17:11 Son Güncelleme: 3.4.2022 17:22

Denizde bulduğu poşet patladı, kolu koptu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Denizde bulduğu poşet patladı, kolu koptu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balığa çıkan Tugay Gürtekin, denizde bulduğu poşet patladı. Gürtekin’in sağ kolu dirsek altından koptu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Tugay Gürtekin'in (55) arkadaşlarıyla beraber balığa çıktı. Yanıklar Mahallesi'nde tekneyle açılan Gürtekin, denizdeki siyah poşeti almaya çalıştı. Gürtekin, poşeti açmaya çalışırken patlama meydana geldi. Patlama sonucunda Gürtekin'in sağ alışı dirsek altından koptu.

Gürtekin, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gürtekin'in hastanede tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Denizde bulduğu poşet patladı, kolu koptu
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