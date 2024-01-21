Denizde bulunan ceset Merve’ye ait olabilir! DNA testi yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın tanınmaz haldeki cansız bedeni Serik ilçesi sahiline vurdu. Merve'nin kaybolduğu gün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler talihsiz kızın pantolon ve ayakkabısının uyuştuğunu belirleyerek baba Osman Elmas'a bilgi verdi. Aile kızlarını kesin teşhisi için DNA örneği verdi.

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 4 Ocak Perşembe günü kaldığı KYK yurdundan saat 21.36'da ayrıldı. Baba Elmas, "Kızımın kaybolmasından bizim 5 Ocak'ta haberimiz oldu. Annesi kendisine ulaşamadı. Sonra ben aradım ulaşamadım. Öğlenden sonraydı okulunu aradım; yurdu aradığımda izinli çıktığını ve gece dönmediğini söylediler. Şu ana kadar hiç izin almamıştı. Burada da akraba tanıdık kimse yok. Öyle olunca ben endişeye kapıldım. Sonra aceleyle karakola gittik. İstanbul'da karakola kayıp başvurusunda bulunduk. Sonra çıkıp ağabeyimle Antalya'ya geldik" dedi.

CESEDİ 35 KİLOMETRE UZAKTA SAHİLE VURDU

Üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın en son kamera görüntüsü Muratpaşa ilçesinde düden şelalesinin denize döküldüğü noktada görüldü. Baba Osman Elmas İstanbuldan gelerek günlerce kızını aradı. Bulamayınca İstanbul'a geri döndü. 20 Ocak Pazar günü Merve'nin cansız bedeni kaybolduğu noktadan 35 kilometre uzakta deniz kenarında sulundu. Merve'nin en son kaybolduğu parktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler vücut bütünlüğü bozulan cesedin pantolon ve ayakkabısının Merve'nin ki ile aynı olduğunu belirledi. Durum İstanbul'daki aileye bildirildi.

BABA ANTALYA'YA GELDİ

Kızı Merve'nin İstanbul'dan Antalya'ya gelen baba Osman Elmas, "Polisler kızımı parkta kaybolduğu günkü pantolon ve ayakkabısından teşhis etmiş. Boynundaki ameliyat izi de uyuşuyor. Bize bu şekilde bilgi verdiler. Ancak teşhis edilemediği için DNA örneği vereceğiz. Kesin sonuç DNA örneği karşılaştırmasından sonra belli olacak" diye konuştu. Baba Osman Elmas, kızı Merve'nin kaybolduktan sonra Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde Düden Park'ta görüldüğünü söyledi.

KIZIMI ALIP GİTMEK İSTİYORUM

Baba Osman Elmas kızını kaybolduğu tarihten buyana kendisine yardımcı olan devlet kurumları ve Antalyalılara teşekkür etti. Kızını bulunması için kentteki herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirten baba Elmas, "DNA karşılaştırmasının ardından kızım alıp gitmek istiyorum" dedi.