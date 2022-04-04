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Giriş Tarihi: 4.4.2022 08:54 Son Güncelleme: 4.4.2022 09:01

Yer: İzmir! Denizde erkek cesedi bulundu

Yer: İzmir! Denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, balık tutan vatandaşlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinde yapılan aramada, herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş tramvay durağı yakınında balık tutan vatandaşlar, saat 05.00 sıralarında denizde bir kişinin olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen noktaya ulaşan deniz polisi, deniz yüzeyindeki kişiyi alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde denizden çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili araştırma başlatılırken, cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Denizden çıkartılan ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı bildirildi.

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Yer: İzmir! Denizde erkek cesedi bulundu
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