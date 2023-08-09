Denizde fenalaştı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı: Havva hemşireden acı haber!





Öte yandan Şeref'in kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, 'Benden bu kadar' dediği belirtildi. Anamur Devlet Hastanesi'nde Havva Şeref için tören düzenlendi. Arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracına alınan Şeref'in cenazesi önce Göktaş Mahallesi'ndeki evine götürüldü ve helallik alındı, ardından da Anamur Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.