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Giriş Tarihi: 9.8.2023 17:11

Denizde fenalaştı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı: Havva hemşireden acı haber!

Mersin'de 55 yaşındaki ameliyat hemşesi Havva Şeref, denize girdi. Bir süre sonra fenalaşan Havva Şeref, tüm çanalara rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz hemşirenin ölmeden önceki son sözleri dikkat çekti.

DHA
Denizde fenalaştı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı: Havva hemşireden acı haber!

Acı olay Mersin'de meydana geldi. Anamur İlçesi'ndeki Ören Sahili'nde denize giren Havva Şeref, fenalaştı.

Sahildekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Şeref'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref, durumunun ciddileşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Öte yandan Şeref'in kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, 'Benden bu kadar' dediği belirtildi. Anamur Devlet Hastanesi'nde Havva Şeref için tören düzenlendi. Arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracına alınan Şeref'in cenazesi önce Göktaş Mahallesi'ndeki evine götürüldü ve helallik alındı, ardından da Anamur Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

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Denizde fenalaştı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı: Havva hemşireden acı haber!
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