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Giriş Tarihi: 28.12.2023 19:40 Son Güncelleme: 28.12.2023 20:14

Denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul Kartal Sahil’de iskeleyle kayalıklar arasında bir kadın cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından cesedin Sezen Alkan’a ait olduğu belirlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Denizde kadın cesedi bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, iskeleyle kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine gelerek incelemede bulundu.

İskeleyle kayalıklar arasında bulunan ceset dalgıçların çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde cesedin 45 yaşındaki Sezen Alkan'a ait olduğu belirlendi. Sezen Alkan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Denizde kadın cesedi bulundu
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