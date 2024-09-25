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Giriş Tarihi: 25.9.2024 11:12 Son Güncelleme: 25.9.2024 11:27

Denizde kaybolan genç balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bağırganlı açıklarında Pazar günü balık tutmak için denize açılan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan gençten acı haber geldi. Teknedeki 3 kişiden ikisi yüzerek kıyıya ulaşmayı başarsa da, kaybolan genç balıkçı Yavuzhan Yücel’in cansız bedeni üç günlük arama çalışmalarının ardından bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Denizde kaybolan genç balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra'nın Bağırganlı sahilinde balık tutmak amacıyla denize açılan tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Olay Pazar günü saat 11:00 sularında gerçekleşirken, teknede bulunan M.C. ve R.B. yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Ancak teknedeki üçüncü kişi olan Yavuzhan Yücel denizde kayboldu. Olayın hemen ardından jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Alabora olan tekneden yüzerek kıyıya ulaşan M.C. ve R.B'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Yavuzhan Yücel tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Üç gün boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda, denizde kaybolan Yavuzhan Yücel'in cansız bedenine ulaşıldı. Genç balıkçının cenazesi memleketi Adana'ya gönderilerek yarın toprağa verilecek.

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Denizde kaybolan genç balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
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