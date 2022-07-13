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Giriş Tarihi: 13.7.2022 12:27 Son Güncelleme: 13.7.2022 12:40

Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli Kandıra İlçesi Cebeci Plajı’na  Pazartesi günü gelen  3 arkadaşın deniz keyfi  üzücü bir şekilde noktalandı. Akşam saatlerine doğru denize giren  gençlerden biri   kurtarılırken,  2 kişi hayatın kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Taha Yasin Hacısüleymanoğlu’nun cansız bedenine  ekipler kısa sürede ulaşırken, olay  sonrası  kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yunus Çakır’ın cansız bedenine ise sabah saatlerinde  ulaşıldı.

Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli Sakarya Akyazı ilçesinden Kandıra'nın Cebeci Plajı'na gelen bayramın 3. gününde Taha Yasin Hacısüleymanoğlu (19) ve Yunus Çakır (19) ile Kemal Talip Hacısüleymanoğlu(18), denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Kemal Talip Hacısüleymanoğlu'na kısa sürede ulaşıldı ve ilk müdahalesi yapılarak hayata döndürüldü.


Kemal Talip Hacısüleymanoğlu

Ekipler bir süre sonra Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nu da buldu. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Kayıp olan Yunus Çakır'ı bulmak amacıyla devam eden arama çalışmalarında ise gencin cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrası morga kaldırıldı.Çakır'ın cenazesinin tamamlanan işlemleri sonrası ailesine teslim edilerek Sakarya Akyazı İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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