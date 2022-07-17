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Giriş Tarihi: 17.7.2022 20:13 Son Güncelleme: 17.7.2022 21:53

Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak’ta Valilik arkasındaki limana serinlenmek amacıyla giren 5 gençten 1'inin cesedine ulaşıldı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta Valilik arkasındaki limana serinlenmek amacıyla giren 5 gençten 1'i kayboldu. Liman içerisinde bulunan gemiden yük indirme bindirme yerine kadar giden gençlerden 1 tanesi suyun içinde kaybolurken, diğer 4 kişisi kendi imkanlarıyla iskeleden valilik arkasına geldi. Gençlerden 16 yaşındaki B.G'nin denize açıldıktan sonra gözden kaybolmasının ardından arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve trafik ekipleri ile 112 Acil Servis elamanları ve Sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla kaybolan genci bulmak için çalışma başlatırken, bazı vatandaşlar da kıyafetleriyle denize girerek çocuğun kaybolduğu alanda bulunmasına yardımcı olmaya çalıştılar.

Bu arada, Bartın'dan gelen dalgıçlar da arama çalışmalarına katılırken, birçok vatandaşta çocuğun kaybolduğu alan ve liman içerisinde yoğun bir arama çalışması başlattılar. Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Öte yandan yaklaşık 13.00'den beri devam eden arama çalışmalarının ardından Berkan G'nin cesedine kaybolduğu yere yakın bir yerde ulaşıldığı bildirildi. Genç çocuğun cesedinin Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenilirken, cenazesinin yarın öğle namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Denizde boğularak hayatını kaybeden Berkan Gezer'in 18 yaşında ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenildi.

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Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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