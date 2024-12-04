Denizde kaybolan iki kardeş 11. günde de bulunamadı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta 23 Kasım'da denizde kaybolan Ayşe Can ve Velat Can kardeşler için yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde kaybolan iki kardeşi bulmak için başlatılan çalışmalar, 11. gününde devam etti. İki kardeşin arama çalışmalarını takip eden yakınlarıyla da bir araya gelen Gül, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın ardından AFAD'ın koordinesinde, sahil güvenlik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruşlarının katılımıyla aramaların devam ettiğini söyledi. Vali Gül, arama çalışmalarının bütün enstrümanlar kullanılarak devam edeceğini kaydetti.