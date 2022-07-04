Denizde kaybolan İsmail Mert aranıyor





DENİZE GİRİLMEMESİ İÇİN UYARI YAPILMIŞTI

Edinilen bilgiye göre denizlerdeki şiddetli akıntının ve dalganın tehlikeli olması nedeniyle Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde tüm plajlarda ve deniz kenarlarında denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Daha sonra denize girmeye gelen Hasan Mete (10), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete (19) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize girmemeleri konusunda uyarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin oradan ayrılmasının ardından 20 dakika sonra ise 3 genç tekrar gelerek denize girdi. Denize giren Hasan Mete (10), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK),Sahil Güvenlik ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan Hasan Mete(10) ailesine teslim edilirken, Hakkı Korkut (17) ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer genç İsmail Mete (19) ise dalgaların ve rüzgarın şiddetiyle akıntıya kapılarak kayboldu. Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma(JAK) dalgıç ekipleri denizde kaybolan İsmail Mete'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.