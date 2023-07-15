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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Denizde kayboldu, 10 saat sonra cansız bedeni bulundu

DHA
Denizde kayboldu, 10 saat sonra cansız bedeni bulundu
Kocaeli'nin Darıca Millet Bahçesi plajında meydana gelen olayda, iki arkadaşıyla birlikte Gebze'den Darıca'ya gelen Özgür Mert Demirkıran (13), arkadaşlarıyla birlikte bir süre denizde yüzdükten sonra gözden kayboldu. Gencin arkadaşları denizde kaybolan Demirkıran'ın ailesini arayarak durumu bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı arama çalışma sonucu, 10 saat sonra Demirkıran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni denizden çıkarılırken sahilde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Denizde kayboldu, 10 saat sonra cansız bedeni bulundu
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