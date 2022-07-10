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Giriş Tarihi: 10.7.2022 11:28 Son Güncelleme: 10.7.2022 11:49

Denizde mahsur kalan köpek, son anda kurtarıldı

İzmit Körfezi Sekapark açıklarında yaşanan olayda, deniz yüzeyinde mahsur kalan ve karaya çıkacağı yeri bulamadığı için nerdeyse ölmek üzere olan bir can dostu, gemicilerin ihbarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesi ile son anda kurtarıldı.

ABBAS ÇAKAR
Denizde mahsur kalan köpek, son anda kurtarıldı

Kocaeli İzmit İlçesi Sekapark açıklarında bulunan bir yük gemisinin çalışanları, deniz yüzeyinde su üzerinde kalmaya çalışan bir köpek olduğunu, ancak akşam karanlığı nedeniyle gideceği yönüde bulamadığnı fark etti.

Denizde mahsur kalan köpek, son anda kurtarıldı | Video

Kendi imkanları ile gemiden müdahale edemeyen gemi çalışanları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, yapılan ihbar ile hemen deniz botu ile bölgeye ulaştı. Muhtemelen su üstünde durmak için uzun süreden bu yana çaba sarf eden köpeğin son anlarında olay yerine yetişen ekipler, köpeği kurtararak bota aldı. Karaya çıkarılan köpek sağlık kontrolü için veteriner hekime götürüldü.

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Denizde mahsur kalan köpek, son anda kurtarıldı
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