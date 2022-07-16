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Giriş Tarihi: 16.7.2022 15:23 Son Güncelleme: 16.7.2022 15:41

Denizde serinlerken uyarıları dikkate alın

"Deniz, kum ve güneş" diyenler soluğu plajda alıyor ancak çeken akıntı (RİP) yüzünden birçok kişi boğularak ölüyor. Her yıl ortalama 900 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Türkiye'de bu vakaların sadece yüzde 5'i çeken akıntı ile oluyor. Geriye kalan yüzde 95'i ise bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Uzmanlar, "Emniyet bariyeri aşılmamalı, güvenlik önlemleri alınmış yerlerde suya girilmeli ve cankurtaran olan alanlar tercih edilmeli" diyor.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Denizde serinlerken uyarıları dikkate alın

Birçok kişi 'Bana bir şey olmaz diyor' ancak o özgüven bazen ölümle sonuçlanıyor. Her yıl yüzlerce kişi boğularak hayatını kaybediyor. Boğulma vakalarının çoğunluğu denizlerde yaşanmıyor. Baraj, gölet, sulama kanalları, nehir ve göl gibi tatlı sularda meydana geliyor. Boğulmaların yüzde 95'i bilinçsizlikten, yüzde 5'i çeken akıntıdan kaynaklanıyor. Uzmanlar serinlemek için denize girenleri bir kez daha uyardı ve yapılacakları SABAH'a anlattı.

"ÇAPRAZ YÖNE DOĞRU YÜZMEK DAHA ETKİLİ"

Çeken akıntının (RİP) doğal bir olay olduğunu belirten Şile Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Antrenörü ve Cankurtaran Eğitmeni Muhammet Özcan denize girecek kişiler için şu uyarılarda bulundu: "Eğer akıntının içindeysek kişi bir yöne doğru sürüklendiğini hisseder genelde karaya doğru yüzmeye başlanır ve yapılan hareketlerin boş olduğu anlaşılır bu durum kişinin panik yapmasına ve doğru kararlar almasına engel olur, akıntılar insanı batırmaz bir yere doğru sürükler bu sebeple panik yapılmamalı cankurtaranlardan yardım istenmeli eğer sakin ve yüzebilecek güçteysek akıntıya ters yöne değil çaprazlara doğru yüzmek daha etkili olacaktır."

"CANKURTARAN OLAN ALANLAR TERCİH EDİLMELİ"

Muhammet Özcan, "Yüzen kişiler öncelikle güvenlik önlemleri alınmış ve cankurtaran olan alanları tercih etmeli" dedi ardından sözlerine şöyle devam etti: "Uyarı pano ve kuralları okumalı, cankurtaran uyarılarına uymalı ve suyu kullanmadan su ile ilgili bilgi almalı (derinlik, dip yapısı gibi) bariyerleri aşmamalı, bir problem olduğunda mutlaka profesyonel ekiplerden yardım istemeli ve kendisi yardım etmeye çalışmamalı, yüksek sıcaklıklarda (öğlen saatleri gibi) çocuklar mutlaka göz önünden ayrılmamalı. Yapılan en büyük hata denizde kişilerin hep açığa doğru gitme eğilimleridir hâlbuki yüzülebilecek derinlikte açığa doğru değil kıyıya paralel de yüzülebilir. Kişiler mutlaka güvenlik önlemleri olan bölgelerde suya girmelidir. Çeken akıntı olduğu zaman mutlaka cankurtaranlar o bölgeyle ilgili uyarı yaparlar ve bu uyarılara uyulmalı, emniyet bariyerleri aşılmamalı"

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞ YERDE SUYA GİRİLMELİ"

Muhammet Özcan şunları söyledi: "İnsanların çok iyi yüzücüyüm diye bir yaklaşıma girmemesi gerekir çünkü evet iyi yüzücüsün ama nerde? Havuzda mı, denizde mi, açık sularda mı? Bunların hepsinin farklı doğal özellikleri ve riskleri vardır. Yüzücülerin, güvenlik önlemleri alınmış yerlerde ve kendi güvenlik önlemlerini aldıkları yerde suya girmeleri daha uygun olacaktır. Son olarak ebeveynlerin çocuklarına yüzme eğitimleri aldırmaları, havuz ve plaj kullanımını öğretmeleri gelecekteki birçok olumsuz olayı önleyeceği düşüncesindeyim."

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Denizde serinlerken uyarıları dikkate alın
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