Denizde ürküten yayılış! Sırada Atlantik Okyanusu mu var?

Türkiye kıyılarında en çok 'Lagocephalus scelaratus' adıyla bilinen balon balığı türü görülüyor ve maksimum 110 cm. uzunluğa ve 7 kg ağırlığa ulaşabiliyor. Bu türün Türkiye'de balıkçılık ve yerli türler için büyük bir sorun olduğu ve ciddi ekonomik zararlara yol açtığı belirtiliyor. Son 10 yılda Doğu Akdeniz'den İtalya, İspanya ve Cezayir kıyılarına kadar hızla yayılan ve Akdeniz ile AB ülkelerinde tamamen yasaklı bir balık türü olan balon balığı, içeriğindeki toksinler nedeniyle zehirlenmeye sebep oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bu yıl ve gelecek yıl balon balığı avlayan balıkçılara kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacaklarını açıkladı. Özellikle son dönemde yaşanan bazı zehirlenme vakaları, vatandaşların endişelerinin her geçen gün artmasına ve bir dizi önlem almalarına neden oldu. En son geçen yıl Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik ailenin zehirlendiği ve yedikleri balığın balon balığı olduğunu daha sonra internetten öğrendikleri haberlere konu oldu. Yahya B'nin oltasına 5 kiloluk balon balığı takıldı. Girit Adası'nın Viannos kenti açıklarında balık avlayan Stelos M. ise 1 metre 70 cm boyunda ve 12 kilo ağırlığındaki dev balon balığı yakaladı. Ağa takılan dev balon balığı Yunanistan'da günün konusu oldu. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre Akdeniz'de 2004 ila 2023 yılları arasında tüketimden kaynaklı 27 ölüm, 143 ölümcül olmayan zehirlenme ve 28 fiziksel saldırı olayı yaşandı. Türkiye'de ise 4 ölüm, 24 ölümcül olmayan zehirlenme ve 8 fiziksel saldırı vakası kayıtlara girdi. UNEP'e göre 2019'dan sonra hızlı bir artış gözlendi.

İLETİŞİM ARAÇLARIYLA UYARI

Alınan önlemlerin başında zehirlenme vakalarına ve bu balığa dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Bakanlık broşürlerinde ve internette balon balığına dikkat edilmesi konusunda halka sürekli uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Kendilerini tehlikede hissettikleri zaman av olmamak için karın kısımlarını kurbağa gibi şişiren balon balığının siyanürden 1200 kat etkili zehre sahip olduğu, tüketilmesi bir tarafa dokunmanın dahi ölümle sonuçlanabileceği anlatıldı. Akdeniz'de hızla yayılan bu balığın yeni habitatlara kolayca uyum sağlayabildiği ifade edildi. En tehlikeli 18 istilacı balık türünden biri olarak kara listeye alınan balon balığı ile bir dergide çarpıcı bir analize de yer verildi. Analizde, "Akdeniz'deki en zehirli ve tehlikeli tür olan balon balığının Akdeniz'den çıkarak Atlantik Okyanusu'na yayılma kuvvetle muhtemeldir. Bu balık türü sorunu, artık sadece Doğu Akdeniz'in değil, tüm Akdeniz ekosisteminin ve Atlantik Okyanusu'nun da sorunu olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle balon balığı popülasyonu kontrollü olarak azaltılmalıdır" denildi. Sosyal medyada ise 'Akdeniz'in kâbusu, inşallah Karadeniz'e de gelmez','…ben balıkçıyım, ağ atıyorsun en fazla 15 gün ve ağlar paramparça. Bir daha ağ koy, buna hangi para dayanır? Kökü zarar. Denizlerimizde çok kapsamlı araştırma yapılmalı ve istilacı balıklar yok edilmeli. İnanın denizde balık avcılığı kalmayacak. Malzeme çok pahalı ve 12 metre altı tekneler bitti", '6 milyon balon balığının önü kesildi, koca denizde bir doğumda 1000-2000 doğuran bu balık için 6 milyon devede pire. Önü kesilemez. Her balık tutmaya gittiğimde yarım saatte 10 tane tutuyorum. Sonra balık tutmaktan bıkıp geri dönüyorum" yorumları yapıldı.