Antalya’da denizde erkek cesedi bulundu: Dikkat çeken ’falez’ şüphesi!

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezler kısmında meydana geldi. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. Botlu timler, hayatını kaybeden kişiyi teknelerine aldıktan sonra Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarttı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda yara izleri bulundu. Falezlerden düştüğü düşünülen kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis cesedin kimliğini belirlenmesi için çalışma başlattı. Kayıp başvurularını incelemeye aldı.