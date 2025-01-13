Denize atık su deşarjına sıkı takip: Atık suyun kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı

İstanbul Marmara denizinde son günlerde görülen müsilaj görüntüleri çalışmaların yoğunlaşmasına neden oldu. Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi. Paylaşımda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirilerek, "Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atık su deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gelen görüntüler üzerine açıklama yapıldı, "İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atık su deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.