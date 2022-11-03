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Giriş Tarihi: 3.11.2022 14:05 Son Güncelleme: 3.11.2022 14:06

Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı

İstanbul Kadıköy’de 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyye D. sabah erken saatlerde bir anda kendisini denize attı. Etraftakiler panikle genç kızın çırpınışlarına bakarken Rıhtımda görevli polis memuru M.Ç. hemen suya atlayıp Sümeyye D.’yi karaya çıkardı. O anlar güvenlim kameralarına yansırken genç kız ve polis memuru hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın 2021 yılında anne ve babasını kaybettiği bir süredir de psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı

Kadıköy Rıhtımda dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İskeleye gelen genç bir kız bir süre kenarda bekledikten sonra bir anda kendisini denize bıraktı. Bir süre çırpındı ardından hareketsiz kaldı. Çevredekilerin panikle bağırmaları üzerine Rıhtımda görevli polis memuru M.Ç. genç kızı kurtarmak için biran bile tereddüt etmeden denize atladı. Uzun uğraşları ve çevredekilerinde yardımıyla genç kızı ölmekten kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis memuru ve hayatını kurtardığı genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın 2021 yılında anne ve babasını kaybettiği bi vefatların ardından bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Bir üniversitede psikoloji bölümü öğrencisi olan genç kızın daha önce de böyle bir girişimde bulunduğu iddia edilirken ailesinin de 4 gündür kendisini aradığı geçmişte de kayıp başvurularında bulunulduğu öğrenildi.

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Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı
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