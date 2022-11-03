Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı

Kadıköy Rıhtımda dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İskeleye gelen genç bir kız bir süre kenarda bekledikten sonra bir anda kendisini denize bıraktı. Bir süre çırpındı ardından hareketsiz kaldı. Çevredekilerin panikle bağırmaları üzerine Rıhtımda görevli polis memuru M.Ç. genç kızı kurtarmak için biran bile tereddüt etmeden denize atladı. Uzun uğraşları ve çevredekilerinde yardımıyla genç kızı ölmekten kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis memuru ve hayatını kurtardığı genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın 2021 yılında anne ve babasını kaybettiği bi vefatların ardından bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Bir üniversitede psikoloji bölümü öğrencisi olan genç kızın daha önce de böyle bir girişimde bulunduğu iddia edilirken ailesinin de 4 gündür kendisini aradığı geçmişte de kayıp başvurularında bulunulduğu öğrenildi.