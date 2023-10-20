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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Denize düşen ayıyı balıkçılar kurtardı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Denize düşen ayıyı balıkçılar kurtardı
Giresun'un Keşap ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde denize açılmaya hazırlanan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta bir hayvanın çırpındığını gördü. Tekneyle hemen olay yerine giden balıkçılar, bitkin halde çırpınan ve boğulmak üzere olan yavru bir ayıya yaklaştı. Ağ kepçe ile yakaladıkları yavru ayıyı tekneye alan balıkçılar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından teslim alınan yavru ayı, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı. Balıkçılardan Mustafa Demir, "Denizde küçük görünüyordu. Tekneye çıkardığımızda daha büyük olduğunu fark ettik. Can havliyle biraz saldırgandı. 8-9 aylık bir yavru ayıymış. Daha önce denizde domuz görmüştük ama ayıyı ilk defa gördük" dedi.

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Denize düşen ayıyı balıkçılar kurtardı
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