Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı! Çalışmalarda vincin halatı koptu!

Bundan kaynaklanan kalkışına 3-5 dakika kala, şoförümüz el kumandasıyla aracın kapını açıp içerisine binmek üzereyken, araç hareket ediyor. Diğer halk otobüsümüze vurarak, bağımsız hale gelip denize düşüyor. Şu an çıkartılıp onun içerisine İETT tarafından takılan, İBB tarafından takılan kamera sistemimiz var. Her şey orada gözükecek zaten. Denize de düşse onlar kaybolmuyor uçaktaki kara kutu gibi. Durum bu hepimize geçmiş olsun" dedi...