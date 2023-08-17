Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı! Çalışmalarda vincin halatı koptu!

Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsü hareket ederek denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü | Video
Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür.
İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.
Denize düşen İETT otobüsü böyle battı | Video
OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ KONUŞTU: NASIL OLDU BİLMİYORUM!
Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.
İBB AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de Eminönü'nde denize düşen özel halk otobüsüyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür.
Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.
DALGIÇLARIN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Eminönü'nde denize düşen özel halk otobüsünü denizden çıkarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise, denizden çalışmalara destek veriyor. Denize düşen özel halk otobüsünün vinç yardımıyla denizden çıkarılması amaçlanıyor. Dalgıçlar ise, denizdeki çalışmalarına devam ediyor.
"EL FRENİNİ ÇEKMEDİĞİ GÖZÜKÜYOR"
Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız açıklama yaptı. Yağız, " Büyük geçmiş olsun. Aracımız 2017 model Isuzu marka bir araç. Periyodik bakımları yılda 2 kez İETT Genel Müdürlüğü garajında, bir kez de TÜVTÜRK' te yapılıyor. Aracın bakımı ve eksikleri tamam. Araç sabah 07.12'de Eminönü'ndeki peronuna geliyor. 07.33'te de kalkış saati var. Bu kısa arada şoförümüz aşağıya çay almaya indiğinde, şoförümüzün imdadı çekmediğini kamera kayıtlarında henüz net olmamakla beraber gördük. El frenini çekmediği gözüküyor. Araç çıktığında daha net göreceğiz.
Bundan kaynaklanan kalkışına 3-5 dakika kala, şoförümüz el kumandasıyla aracın kapını açıp içerisine binmek üzereyken, araç hareket ediyor. Diğer halk otobüsümüze vurarak, bağımsız hale gelip denize düşüyor. Şu an çıkartılıp onun içerisine İETT tarafından takılan, İBB tarafından takılan kamera sistemimiz var. Her şey orada gözükecek zaten. Denize de düşse onlar kaybolmuyor uçaktaki kara kutu gibi. Durum bu hepimize geçmiş olsun" dedi...
DENİZE DÜŞEN OTOBÜS ÇIKARILDI
Gelen son dakika bilgisine göre ise denize düşen otobüs vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kurtarma çalışmaları sırasında ise vincin halatı koptu.