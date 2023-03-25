Denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı

İFTARA GİDEN KAPTAN TEKNESİ İLE CAN KURTARDI

Tekne kaptanı Hasan Mutlu "İftar saati Karaköy'e arkadaşın restoranına yemeğe gittim. Galata Köprüsü'ndeki restoranda çalışan bir arkadaş yanıma geldi. Bir kişinin denize düştüğünü söyledi. Hemen tekneyle çıktım, su adamı açığı doğru sürüklemişti. Yanına ulaştım boğulmak üzereydi ve çok titriyordu. Arkadaşların yardımıyla tekneye çıkardık ama 1 dakika daha geç gitsek adam denizin dibine batıyordu. Allah'a çok şükür kurtardık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi geldi. Çok titriyordu ısıttık, çay verdik daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

DENİZDEN 10 KİŞİ KURTARDI

Daha önce denizden 9 kişiyi kurtaran Hasan Mutlu'nun 10'uncu kişiyi de sağ olarak kurtardığı öğrenildi.