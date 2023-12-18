Denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolan İranlının cesedi boğazdan çıktı

Olay, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy sahilde meydana geldi. İstanbul boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirildi. Uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZE DÜŞEN KIZ ARKADAŞINI DENİZDEN KURTARMAK İSTARKEN KAYBOLMUŞTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kimliği tespit edilen Jabar Sabokah'ın 26 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Bebek sahilinde kız arkadaşının denize düşmesi sonucu kurtarmak amacıyla denize atlayıp gözden kaybolduğu ve denize düşen kız arkadaşının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce denizde kaybolan Jabar Saboka'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını başlattı.