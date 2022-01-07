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Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:53 Son Güncelleme: 7.1.2022 10:58

Denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Giresun'da otomobiliyle denize düşen sürücü, sualtı arama ekiplerince çıkarılarak hastaneye sevk edildi. 26 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Doğancı köyü yakınlarında Karadeniz Sahil Yolundan Ordu yönüne gitmekte olan Ersoy Eşgünoğlu (26) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek denize düştü.

İhbar üzerine kaza yerine Jandarma, Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Su altı Arama Kurtarma ekipleri yaralı sürücü Ersoy Eşgünoğlu'nu denizden çıkardı. Eşgünoğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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