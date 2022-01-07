Denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Doğancı köyü yakınlarında Karadeniz Sahil Yolundan Ordu yönüne gitmekte olan Ersoy Eşgünoğlu (26) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine kaza yerine Jandarma, Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Su altı Arama Kurtarma ekipleri yaralı sürücü Ersoy Eşgünoğlu'nu denizden çıkardı. Eşgünoğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.