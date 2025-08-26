Haberler Yaşam Haberleri Denize gidiyorum diye evden çıktı kayıplara karıştı: 12 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor
Denize gidiyorum diye evden çıktı kayıplara karıştı: 12 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor

İstanbul Sultangazi’de 4 gün önce denize gitmek için evden ayrılan 12 yaşındaki Hacı Rabia’dan haber alınamıyor. Polis ve mahalle sakinleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Küçük çocuğun otobüsle yolculuk ettiği sırada durumdan şüphelenerek ona yardım etmeye çalıştığı anlar tespit edildi.

Sultangazi'deki evinden cuma namazının ardından evden ayrılan 12 yaşındaki Hacı Rabia, tek başına bindiği otobüste bazı vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların nereye gittiğini sorması üzerine küçük çocuğun, "Karaburun'a yüzmeye gidiyorum" dediği öğrenildi. Aynı gün akşam saatlerinde ise yine aynı kişiler tarafından otobüste görülen Rabia'nın Mescid-i Selam tramvayına binerek bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Bu sırada çocuğun elinde çevredeki vatandaşların kendisine evine dönmesi için verdiği düşünülen bir miktar para bulunduğu belirlendi. Çocuğun otobüste yolculuk yaptığı anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kayıp çocuğun yanında bulunan bir vatandaşın durumdan şüphelenerek kendisine yardım etmeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Küçük çocuğun babasının ailesini terk ettiği, annesi ile birlikte Sultangazi'de dayısının evinde yaşadığı öğrenildi.

