Denize giren 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde yaşanan olayda, Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ve 2 baldızı ile birlikte yoğun sıcak havadan serinlemek için denize girdiler.

Denizde yüzen aile bir süre sonra dalgalarla mücadele etmeye başladı. Sahilde bulunan vatandaşlar, denizde çırpınan aileyi görerek, yardım için denize girdi. Hakan Altundağı ile eşi Kübra Altundağı, kurtarılarak denizden çıkarılırken, 2 kız kardeş 19 yaşındaki Esra Bucuka ile 15 yaşındaki Melek Bucuka boğularak hayatını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren enişte Hakan Altundağı ve ablaları Kübra Altundağı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Boğularak hayatını kaybeden kız kardeşlerin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.