Denize giren polis memuru akıntıya kapılarak can verdi

İstanbul Sarıyer'de denize girdikten sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybeden polis memuru Numan Çebi, dün son yolculuğuna uğurlandı. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Gümüşdere Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Numan Çebi (30), kuzeni Serdar Kocaman (26) ile yüzmek için denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan 2 kuzenin akıntıya kapıldığını fark eden cankurtaran ekipleri, Kocaman ile Çebi'yi karaya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Numan Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Serdar Kocaman'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memuru Numan Çebi, dün ikindi namazına müteakip Sanayi Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Numan Çebi'nin sevenleri ve meslektaşlarının yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten'de katıldı. Cenaze töreni sırasında Numan Çebi'nin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Çebi, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi