Denize girmek için Antalya’ya gelen adam kalp krizi geçirip boğularak hayatını kaybetti

Üzeyir Özdemir 3 arkadaşı ile birlikte gece Ankara'dan yola çıktı. Sabah saat 05.30'da Konyaaltı Plajına geldi. Burada bankta dinlenen Özdemir, serinlemek ve yorgunluğunu atmak için denize girdi.

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Arkadaşları, kıyıya geri dönen Özdemir'i suyun kenarında yüzüstü hareketsiz olarak görünce yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kumsala gelen sağlık ekipleri Özdemir'e müdahale etti. Ancak Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Üzeyir Özdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderileceği öğrenildi. Özdemir'in üzgün olan arkadaşları, "Her şey dakikalar içinde gelişti. Anında müdahale ettik. Ambülans ve sağlık ekipleri geldi. Ancak kurtaramadık" diyerek üzüntülerin dile getirdi. Ölüm haberini alan Özdemir'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

