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Giriş Tarihi: 16.10.2021 15:17 Son Güncelleme: 16.10.2021 16:55

Denizi kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

ABBAS ÇAKAR
Denizi kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı denetim ekipleri tarafından, hidrolik yağ sızıntısı ile deniz kirlettiği tespit edilen Panama Bandıralı kuru yük gemisine, 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi'nde, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetim ve kontroller, havadan, karadan ve denizden aralıksız olarak devam ediyor. Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol teknesi tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında, Belde Port Limanında deniz kirliliği olduğu tespit edildi.

Tespit üzerine başlatılan incelemeler sonucunda, kirliliğe neden olan geminin Panama Bandıralı ASL LISA isimli kuru yük gemisi olduğu belirlendi. Gemide yaşanan hidrolik yağı sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilik sebebiyle gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulanırken, ekipler tarafından bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

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Denizi kirleten gemiye 3 milyon lira ceza
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