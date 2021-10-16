Denizi kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

İzmit Körfezi'nde, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetim ve kontroller, havadan, karadan ve denizden aralıksız olarak devam ediyor. Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol teknesi tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında, Belde Port Limanında deniz kirliliği olduğu tespit edildi.

Tespit üzerine başlatılan incelemeler sonucunda, kirliliğe neden olan geminin Panama Bandıralı ASL LISA isimli kuru yük gemisi olduğu belirlendi. Gemide yaşanan hidrolik yağı sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilik sebebiyle gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulanırken, ekipler tarafından bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.