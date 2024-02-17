Haberler Yaşam Haberleri Denizi kirleten tekneyi 464 bin 585 lira ceza
Giriş Tarihi: 17.2.2024 11:45 Son Güncelleme: 17.2.2024 12:24

Denizi kirleten tekneyi 464 bin 585 lira ceza

Antalya’da Çaltıcak Balıkçı Barınağı’nda kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıt türevinin deniz kirletmesi nedeniyle 464 bin 585 TL idari para cezası verildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Denizi kirleten tekneyi 464 bin 585 lira ceza

Antalya'da Çaltıcak Balıkçı Barınağı'nda kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıt türevinin deniz kirletmesi nedeniyle 464 bin 585 TL idari para cezası verildi. Barınakta tekeden sızan akaryakıtın denizi kirlettiğini ihbarı alan Sahil Güvenlik Ekipleri alarma geçti. Barınak içinde petrolün sızdıran tekneye 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 464 bin 585 TL idari para cezası uyguladı. Ardından tekne hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

İZİN VERMEYİZ

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı "Mavi Vatan"ı korumak için gece gündüz görev başında olduklarını söyledi. Denizlerimizde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirten görevliler, "Denizlerimizin kirletilmesine asla izin vermeyiz. Mavi vatan bizim canımız kanımız" diyerek kararlılık mesajı verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizi kirleten tekneyi 464 bin 585 lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA