Denizi olmayan Malatya’ya sahil geliyor

Battalgazi'yi turizm cennetine dönüştürecek olan ve içerisinde; piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, seyir anfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark, seyir terası ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı projenin 1.etap çalışmaları tamamlanırken, 2.etap çalışmalarının ise yüzde 80'ini tamamlandı. Önemli bir yatırımı daha Battalgazi'de hayata geçiren Belediye Başkanı Osman Güder, etaplar halinde yürütülen ve ilçenin kaderini değiştirecek projeyi 2023 yılında vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Güder, "İlçemizdeki turizm imkanlarının tanıtılması ve alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, yenilikçi ve doğa dostu anlayışı ile Hasırcılar bölgemizde beyaz saray olarak tabir edilen yerde hayata geçirdiğimiz Kırkgöz Sahil Parkı projemiz, hayata geçirdiğimiz vizyon projelerimizden sadece bir tanesi. Bu proje Malatya ve Battalgazi için çok büyük bir proje. Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak bir proje. Sosyal tesisimizle, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ekibimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor" dedi.

"PROJENİN YÜZDE 80'Nİ TAMAMLANDI"

Başkan Güder sahil projesinin 2023 Türkiye Yüzyılında açılışı gerçekleştirmek istedikleri söyledi. Başkan Osman Güder, "Projemizin zor kısmını bitirdik. Çalışmalarımın yüzde 80'ini tamamladık. Kalan yüzde 20'lik kısmını da bahar ayı gibi tamamlayıp, Allah'ın izniyle 2023 yılında tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Projemizin bu durumdayken bile vatandaşlarımız yoğun rağbet gösteriyor. Malatya'nın böyle bir projeye gerçekten ihtiyacı vardı. Şehre nefes aldıracak yeşil bir alanı daha ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.