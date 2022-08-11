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Giriş Tarihi: 11.8.2022 09:58

Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar

Bursa'nın Mudanya ilçesinden kalkıp İstanbul Eminönü'ne giden deniz otobüsü, denizde çıkan dalgalar sonrasında zor anlar yaşadı. Yolcular panik yaptı, kaptan geri dönüş yapıp yolcuları sağ salim Mudanya iskelesine ulaştırdı.

İHA
Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar
Bursa'dan İstanbul'a gitmek için kalkan yolcu feribotu, fırtınaya yakalandı. Denizin ortasında gemi sallanmaya başladı. Gemi yetkilileri, deniz taşıtının hiç bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını, Norveç malı olan feribotun dünyanın en güvenli araçlarından birisi olduğunu söyleyerek yolcuları teskin etti.
Ancak yolculardan bazıları gemi fırtına ve dalgalarla boğuşurken panik yaşadı. O anlar da bir yolcunun kamerasına yansıdı.
Gemi kaptanı Eminönü'ne gitmek yerine yeniden Mudanya'ya dönerek yolcuları sağ salim limana ulaştırdı.
Yetkililer, kullanılan feribotların dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından birisi olduğunu kaydettiler.

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Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar
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